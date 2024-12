Ford Mustang GTD è l’auto dei record. Prima ancora di entrare in produzione, ha già stabilito un primato incredibile lungo uno dei circuiti più ostili e difficili al mondo.

Con un tempo inferiore ai sette minuti, al Nurburgring la Ford Mustang GTD ha girato in 6:57.685. La sportiva americana entra così a far parte del ristretto club delle sei vetture prodotte in serie, capaci di infrangere sull’Inferno Verde la barriera dei sette minuti.

Un’auto che deriva direttamente dalla versione da corsa GT3 ma che è stata modificata per ottenere l’omologazione stradale.

La Ford Mustang GTD rappresenta la punta di diamante della Casa dell’Ovale Blu in tema di prestazioni

Tantissime le modifiche che i tecnici Ford hanno apportato alla GT3 per renderla idonea alla circolazione stradale, ma anche per consentirle prestazioni al limite. I freni sono in carbonio ceramico, l’aerodinamica è attiva, le sospensioni semi-attive, la carrozzeria in fibra di carbonio.

Jim Farley, Presidente e CEO di Ford, ha dichiarato: “Il team che ha sviluppato Mustang GTD ha capitalizzato decenni di esperienza sui circuiti di tutto il mondo per progettare una Mustang in grado di competere con le migliori supercar. Siamo orgogliosi di essere la prima casa automobilistica americana con un'auto in grado di fare un giro del Nurburgring in meno di 7 minuti, ma non siamo soddisfatti. Sappiamo che Mustang GTD ha ancora del potenziale inespresso. Torneremo”.

L’esemplare che ha stabilito il record sul giro al Nurburgring era dotato di un sedile da competizione con cinture a cinque punte e di roll cage.