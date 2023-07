Ford Pro aggiorna il Transit con nuove funzioni digitali

Ford Pro sarà presente sui nuovi modelli Transit ed E-Transit, il furgone più venduto al mondo.

Un importante passo in avanti che migliora la connettività e consente di automatizzare le normali attività degli autisti che si occupano di delivery, che spesso si trovano a effettuare anche 150 consegne al giorno, il nuovo Ford Transit è stato migliorato anche nel telaio ed è disponibile con l’opzione del cambio automatico a otto velocità.

Maggiori prestazioni, efficienza e maneggevolezza, per venire incontro ai propri clienti, le novità Ford sono disponibili anche sull’E-Transit e includono:

• sistema d’infotainment SYNC 4 con schermo touch da 12 pollici e quadro strumenti digitale da 8 pollici

• modem 5G con modulo wireless Ford Power-Up per aggiornare le funzioni del veicolo da remoto, senza sosta in concessionaria

• tecnologia Delivery Assist, automatizza tutte le attività di sicurezza abituali, consentendo di agevolare il lavoro di chi si occupa di consegne, il cambio Park arresta il motore, attiva le luci di emergenza e blocca tutte le portiere non utilizzate, premendo il pedale del freno si avvia il motore

• Upfit integration System, consente al pilota di controllare gli allestimenti installati tramite un semplice pulsante e di collegare ai pacchetti software Ford Pro via smartphone.

I nuovi modelli di Ford Transit e E-Transit saranno ordinabili dal quarto trimestre 2023

“Come leader delle vendite di veicoli commerciali in Europa per ben otto anni consecutivi, non smettiamo mai di cercare nuove opportunità per aiutare i nostri clienti ad aumentare la produttività delle loro aziende”, ha dichiarato Hans Schep, general manager Ford Pro Europa. “Lavoriamo al loro fianco per comprendere meglio le sfide da affrontare di volta in volta e trovare insieme le nuove soluzioni più adatte al loro business. Queste innovazioni riguardano un miglioramento delle caratteristiche digitali del Transit, sia sul fronte dell’hardware, sia su quello dell’ecosistema Ford Pro, per offrire loro nuovi livelli di produttività”.