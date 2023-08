Ford Transit 2024: nuove funzionalità per risparmiare sui tempi di consegna

Un aggiornamento di prodotto che ha riguardato principalmente la dotazione tecnologica: arriva in Europa il nuovo Ford Transit.

Ford Transit 2024 ha subito un restyling di completo che lo ha reso più connesso e tecnologico.

Upgrade che sono evidenti principalmente nell’abitacolo, il nuovo Ford Transit 2024 è dotato di un sistema d’infotainment con schermo da 12 pollici e sistema SYNC 4, novità anche per la strumentazione che punta su di un display da 8 pollici.

Rispetto alla precedente generazione il balzo in avanti è notevole, il nuovo Transit dispone anche di un modem integrato 5G che consente di aggiornare i sistemi di bordo da remoto senza alcuna necessità di fermarsi in officina.

La gamma furgoni per l’occasione riceve anche una serie di utili tecnologie che si rivelano particolarmente utili nelle consegne, con la funzione Delivery Assist l’attività dei corrieri può essere ulteriormente facilitata quando il furgone viene parcheggiato, il motore si spegne automaticamente mentre le luci di emergenza sono attive. Il sistema provvede a bloccare automaticamente tutte le portiere, il conducente dopo aver lasciato il pacco, può salire e ripartire premendo il solo pedale del freno per riavviare il motore e spegnere le luci di emergenza.

Una tecnologia che secondo Ford consente un risparmio di tempo di 20 secondi, considerando che mediamente un’autista consegna 150 pacchi al giorno, il risparmio è di 50 minuti.

Numerosi i sistemi di assistenza alla guida tra cui il Pre-Collision Assist con Autonomous Emergency Braking, il Lane Keeping Alert & Aid e Intelligent Speed Assist, l’Adaptive Cruise Control con Lane Centering e Stop & Go, il Blind Spot Information System con Cross Traffic Alert e l’Auto Park Assist con una telecamera a 360 gradi.

Novità anche per la capacità di carico e per la trasmissione, nuovo è il cambio automatico a 8 velocità. I cerchi da 16 pollici celano un nuovo impianto frenante, rivisto, con dischi su tutte e quattro le ruote per una maggiore e più veloce manutenzione