Francesco Calcara è il nuovo Presidente e CEO di Hyundai Italia

Da oggi Francesco Calcara assume il ruolo di Presidente e CEO di Hyundai Italia.

Calcara porta con sé una grande esperienza nel mondo automotive, laureato presso la LUISS Guido Carli di Roma, nel mondo dell'auto ha avuto parecchie esperienze internazionali e nazionali tra cui Mazda, BMW e MINI.

Con la nascita di Stellantis viene poi nominato Senior Vice President, ricoprendo il ruolo di Global Chief Marketing Officer del brand Alfa Romeo ed infine Chief Executive Officer di Free2Move eSolutions.

“Desidero congratularmi con Francesco Calcara per il suo nuovo ruolo di Presidente e Amministratore Delegato di Hyundai Italia”, ha dichiarato Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe. “La sua grande esperienza nel settore automobilistico sarà determinante per un ulteriore rafforzamento della posizione di Hyundai in Italia e per sostenere la nostra crescita sostenibile in tutta Europa. Sono ansioso di vedere il suo contributo al successo di Hyundai nel continente”.

“Sono orgoglioso ed entusiasta di entrare a far parte di Hyundai Italia, sono impaziente di mettere a disposizione le mie competenze e la mia esperienza per contribuire insieme al team al raggiungimento degli obiettivi dell’azienda ed ottenere risultati eccellenti.” ha dichiarato Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia – “Dovremo confermare e rafforzare la nostra leadership nei campi dell’elettrificazione, della tecnologia, innovazione e della sostenibilità, avendo sempre il Cliente al centro delle nostra strategia”.