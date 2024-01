Free2move sostiene elettrificazione Lancia con ecosistema a 360 gradi

Mancano poche settimane al reveal della Nuova Ypsilon, primo dei tre modelli del Piano Strategico che segna l’entrata del marchio nell’era della mobilità elettrica, e Free2move Charge annuncia un ecosistema a 360 gradi per la migliore esperienza a bordo di un veicolo elettrico. La promessa di Free2move Charge - si sottolinea in una nota - è "e-ABC", ovvero 'easy to Always Be Charged' (caricare è facile in ogni momento), un impegno sostenuto grazie ad un sistema integrato di soluzioni hardware, software e servizi di ricarica che puntano a soddisfare tutte le necessità dei clienti di veicoli elettrici, dovunque e in qualsiasi momento.

Aspettanto il reveal della Nuova Ypsilon 'Edizione Limitata Cassina', Free2move sottolinea le soluzioni 'Charge Home', che offre ai clienti privati il supporto per installazione, finanziamento e garanzia dei sistemi di ricarica domestici, oltre ad altri hardware e servizi legati all’energia e 'Charge GO', che garantisce sempre e dovunque accesso alla più ampia e curata rete di punti di ricarica pubblici

“Free2move Charge è un ecosistema completo per la gestione della ricarica accessibile e su misura che consentirà ai clienti Lancia un’esperienza semplice e senza pensieri – ha commentato Magdalena Jablonska, responsabile Free2move Charge Europe. La nostra offerta dedicata ai clienti della nuova gamma Lancia supporterà il marchio nel suo ingresso nel mondo della mobilità elettrica”. La Roadmap di Lancia prevede una strategia di elettrificazione solida ed ambiziosa con il lancio di tre nuovi modelli, uno ogni due anni, a partire dal 2024 con l’introduzione della Nuova Ypsilon. Dal 2026, Lancia presenterà solo modelli 100% elettrici.