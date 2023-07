Freenow stringe una partnership con Satispay

I dipendenti Satispay possono usufruire del servizio Freenow for Business, una appa che consente alle imprese di assegnare ai propri dipendenti una somma di denaro individuale da spendere come preferiscono, giornalmente, settimanalmente o mensilmente, il tutto per avvantaggiarli in relazione alle loro esigenze di mobilità.

Una soluzione pensata da Freenow per consentire uno spostamento più facile ai propri dipendenti, il fine è quello di contribuire ad aumentare la loro soddisfazione, con una migliore retention.

Freenow è un servizio dedicato alla mobilità sostenibile, disponibile in Italia anche via app, dal taxi alla eBike, dai monopattini agli eScooter, interessante è anche la possibilità per loro di utilizzare il budget assegnatogli anche per viaggi.

Satispay in Freenow for Business

Rendere un servizio efficiente, in linea con i valori di responsabilità e di innovazione, una soluzione quella ideata da Freenow per portare un impatto positivo sulla vita quotidiana dei propri collaboratori.

Umberto Javarone, General Manager di FREENOW Italia, ha dichiarato: "La flessibilità è la strada da seguire quando si parla di benefit sul lavoro. Una nostra ricerca interna, che ha coinvolto 162 partecipanti tra fleet manager, responsabili degli acquisti, della mobilità e HR manager ha infatti rivelato che tra tre anni, il benefit aziendale più richiesto sarà il budget per la mobilità, che sarà integrato nel 52% delle iniziative, rispetto all'attuale 21%. Siamo quindi entusiasti che Satispay abbia aderito all’iniziativa e ottenuto ottimi riscontri in così poco tempo, e siamo certi che farà da apripista nel nostro obiettivo comune di rivoluzionare la mobilità aziendale urbana”.

Il Mobility Budget ha semplificato il processo di rimborsi

“ Satispay , continua Javarone, nasce per semplificare la vita delle persone in modo intelligente, mettendo sempre l'utente al centro di tutte le nostre operazioni. Per questo siamo molto soddisfatti di aver scoperto in FREENOW il partner ideale che condivide i nostri stessi valori di responsabilità e innovazione che ci spingono a cercare per ogni scelta che facciamo quella che può generare un maggior impatto positivo. Siamo molto soddisfatti dei primi risultati che ci confermano la bontà del cammino intrapreso con FREENOW verso l’obiettivo di rendere totalmente smart la mobilità aziendale ”.