Giovanni Falcone nuovo Managing Director Citroen italia

Giovanni Falcone è stato nominato nuovo Managing Director di Citroen Italia.

Nell’ambito dell’organizzazione di Stellantis Italy dove Santo Ficili è il Country Manager, Falcone subentra a Marco Antonini.

Laureato in Economia all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Giovanni Falcone ha iniziato la sua carriera nel Gruppo PSA nel 2007 ricoprendo tra i vari incarichi, quello di marketing per Peugeot, Product Manager e Responsabile del Prodotto e Pricing, apportando così un notevole miglioramento all’immagine e alla notorietà del brand del Leone in Italia.

Diverse le esperienze di Falcone nel sales, dapprima come zone manager successivamente come Direttore regionale vetture e veicoli commerciali per il mercato del centro sud italia.

Giovanni Falcone è stato anche Responsabile qualità Sales & After Sale delle filiali italiane Citroen/Peugeot

Giovanni Falcone ha dichiarato: “Sento l’orgoglio di rappresentare un brand che dal 1919, crea automobili, tecnologie e soluzioni di mobilità per rispondere alle evoluzioni della società ed anche la responsabilità di un brand che si contraddistingue per audacia e innovazione. Ho il compito di portare il brand Citroën tra i top player del mercato italiano in collaborazione con la rete dei concessionari italiani che ha già dato numerose prove di motivazione e professionalità. Collaborazione e fiducia che saranno fondamentali per preparare con successo il lancio di nuova Citroën ë-C3 che costituirà una svolta per la reale accessibilità alla mobilità 100% elettrica”.

Marco Antonini è invece stato chiamato ad apportare la sua professionalità nel settore dei veicoli commerciali Stellantis.