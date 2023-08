GMC Canyon AT4X AEV Edition: un pick-up da off-road

GMC Canyon AT4X AEV Edition 2024 è un pick-up che si rivolge a chi ama percorrere strade non asfaltate.

Un vero e proprio fuoristrada caratterizzato da pneumatici large size, in questo caso sono dei Goodyear Wrangler Territory MT da 35 pollici e di un verricello decisamente più potente rispetto alla versione normale: il GMC Canyon AT4X AEV Edition 2024 è un concentrato di grinta e cattiveria.

GMC Canyon AT4X AEV Edition 2024: verricello e interruttori secondari per un pick-up da off-road

Mostruosi i suoi angoli di attacco, dosso e uscita, pari rispettivamente a 38,2 gradi, 26 e 29,6 gradi, la sua altezza da terra è di 295 mm, al fine di consentire di superare qualsiasi ostacolo, i paraurti sono in acciaio, quello anteriore previsto anche di verricello.

I parafanghi sono in plastica e irrobustiti per ospitare gomme più larghe, presente una piastra para motore per proteggere gli organi meccanici da sassi e pietre, a richiesta anche per gli interni sono disponibili tappetini e rivestimenti sedili lavabili.

Sulla GMC Canyon AT4X AEV Edition è stata introdotta un nuovo software per il suo sistema d’infotainment, ciò consente anche aggiornamenti da remoto over-the air. Sul model year 2024, selezionando la modalità di guida “Baja” opzione riservata esclusivamente alla AT4X e AT4X AEV Edition, in fuoristrada il veicolo è in grado di riconoscere automaticamente la tipologia di superficie che si sta percorrendo (asfalto, sterrato, rocciosa) e di regolare automaticamente potenza e coppia.

Come sui più moderni e puri fuoristrada, diversi gli interruttori presenti lungo la plancia, che consentono di personalizzare le funzioni e di implementare la dotazione di bordo con luci esterne, alimentazioni secondarie e altri accessori specifici per un utilizzo estremo in off-road.