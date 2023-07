Gruppo Volkswagen: un nuovo piano strategico sull’elettrificazione

Accelerare sulla mobilità elettrica creando nuove colonnine di ricarica elettrica pubblica: il Gruppo Volkswagen punta allo sviluppo di una nuova piattaforma energetica per l’intero gruppo. Offrire soluzioni innovative per la gestione del carico e l’ottimizzazione del mercato dell’energia, il Gruppo Volkswagen sta pianificando i primi servizi di gestione intelligente della ricarica per i clienti nell’ambito flotte a partire dal 2024.

Thomas Schmall, Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen con responsabilità per la Tecnologia e CEO di Volkswagen Group Technology ha dichiarato: “Sin dall’inizio siamo consci che il settore Ricarica ed Energia è uno dei più importanti per il futuro, per la diffusione della mobilità elettrica e la transizione energetica. È quindi fondamentale sviluppare i nostri prodotti e servizi lungo l’intera catena del valore e chiudere partnership strategiche in questo ambito. Con Giovanni Palazzo, ora abbiamo nel nostro team un eccellente esperto del settore e un leader moderno che rafforzerà le competenze del Gruppo nella transizione energetica. Come manager di esperienza internazionale, ha tutte le capacità per guidare collaborazioni globali e partnership per l’innovazione”.

Per favorire lo sviluppo e la commercializzazione di auto elettrica, il Marchio tedesco punta a sviluppare nuovi punti di ricarica, oltre 43.000 in Europa, Cina e Nord America, entro il 2025.

Solo in Nord America, Electrify America prevede di raddoppiare le dimensioni della rete di ricarica rapida, raggiungendo 8.000 punti.

In Europa, il Gruppo Volkswagen offre già ai clienti l’accesso a più di 500.000 punti di ricarica tramite il proprio brand Elli (fornitore di servizi di mobilità - MSP).

Giovanni Palazzo, Senior Vice President per Ricarica ed Energia del Gruppo Volkswagen e CEO di Elli: “Il Gruppo Volkswagen può avvalersi della competenza dei propri Brand nel settore Ricarica ed Energia, in particolare Electrify America - la più ampia rete di ricarica aperta negli Stati Uniti - ed Elli, che è già il principale fornitore di servizi di mobilità in Europa”.