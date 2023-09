“Guido Lascelta” aiuta gli automobilisti nella scelta del noleggio a lungo termine

Sono sempre di più gli italiani che decidono di abbandonare la vettura di proprietà per prenderla a noleggio per un periodo medio-lungo: secondo gli ultimi dati dell’Associazione ANIASA, oltre 158.000 automobilisti hanno già scelto questa formula e il trend è in deciso aumento.

Per aiutare i consumatori finali nella scelta difficile del noleggio a lungo termine nasce “Guido Lascelta”, una piattaforma, realizzata dalla start-up di servizi di mobilità Mobility Ecolution, che aiuta dando la migliore opzione di mobilità sostenibile e l’offerta più conveniente.

La piattaforma " Guida Lascelta" permette di confrontare varie proposte e scegliere l'offerta di noleggio piuù adatta alle proprie esigenze.

Tra gli obiettivi del portale c’è anche quello di aiutare gli automobilisti ad orientarsi nella transizione verso l’elettrico, guidata dagli obiettivi europei di azzeramento delle emissioni di CO2 al 2035.

“Vogliamo aiutare il consumatore ad avvicinarsi alla formula del noleggio a lungo termine e rendere facilmente confrontabili le offerte presenti sul mercato. Al contempo, supportiamo l’automobilista che vuole rendere più sostenibile la propria mobilità a effettuare scelte consapevoli adatte alle proprie esigenze. Confidiamo di intercettare, e in parte lo abbiamo fatto in questi primi mesi di attività, un ampio target di automobilisti rendendo più semplice e chiara la loro esperienza di noleggio”, ha commentato Angelo Simone, ideatore e CEO di Mobility Ecolution la start up che ha lanciato sul mercato il portale.