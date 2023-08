Gunther Werks 911 Touring Turbo: una Porsche vitaminizzata

Gunther Werks ha realizzato una restomod dal grande fascino e non solo, perché la nuova 911 Touring Turbo ha prestazioni da hypercar.

Il suo nome è Touring Turbo Edition Coupé e non è altro che un maquillage, peraltro ben riuscito, della Porsche 911, la Gunther Werks ha così deciso di realizzare una delle più accattivanti restomod in circolazione, capace di performance da riferimento.

Monta un motore a sei cilindri in linea sovralimentato mediante un doppio turbocompressore, unità che vanta una cilindrata di 4 litri e una potenza di 750 CV.

Rispetto alla Porsche 911 GT2 RS la Gunther Works 911 Touring Turbo è più potente di 60 CV

Coma da tradizione per una restomod originale, la trasmissione si avvale di un cambio manuale Getrag a sei marce. Messa a confronto con la 911 cambia l’estetica, presente sulla Touring Turbo un vistoso spoiler posteriore a becco d’anatra, soluzione che contribuisce a rendere la vettura molto più stabile alle alte velocità, è realizzato in fibra di carbonio e provvisto di alette che convogliano aria verso il vano motore.

L’intera carrozzeria della Touring Turbo Edition Coupé è in fibra di carbonio, rispetto a quella della Porsche 911 è più leggera di circa 227 kg ed ha un aspetto decisamente minaccioso. Gunther Werks ha operato anche sull’abitacolo, l’intero cruscotto è realizzato in materiale composito, nuovo è anche il volante a tre razze rivestito in Alcantara nero, i sedili sono avvolgenti e provvisti di schienale in materiale composito.