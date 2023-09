Helene Josselin nominata Direttrice della Comunicazione del Gruppo Renault

Helene Josselin è la nuova Direttrice Comunicazione del Gruppo Renault.

Dopo la laurea all’Ercole Superieure de Commerce nel 1995, Helene Josselin ha seguito un master in marketing e comunicazione a Parigi presso l’Università Sorbona CELSA.

È entrata a far parte di Publicis nel 1998 svolgendo per conto di Renault diverse funzioni nelle attività pubblicitarie.

Entra in OEM Faurecia come addetta stampa nel 2008, mentre nel 2011 è nominata Responsabile Comunicazione Corporate, nel 2014 assume l’incarico di Responsabile Comunicazione del Business Group per i sistemi interni, mentre nel 2017, a distanza di 9 anni, entra nella Alstom, azienda produttrice di treni e che fa parte del Gruppo Faurecia, la sua mansione è quella di Direzione della Comunicazione di Marca.

Helene Josselin nel 2021 viene promossa Vicepresidente responsabile della Marca.

Si è occupata di eventi esterni e della comunicazione con i clienti.