Honda EM1 e: arriva in Italia il nuovo scooter elettrico

Honda EM1 e: è uno scooter elettrico di nuova generazione, disponibile sul mercato italiano a partire da novembre 2023.

Si rivolge a un pubblico giovane che vuole spostarsi nel traffico con la massima semplicità e facilità, il nuovo Honda EM1 e: è dotato di un sistema a batteria asportabile che consente di effettuare la ricarica comodamente da casa, un plus che rappresenta anche un utile “antifurto” per chi lascia lo scooter in strada anche di notte.

Honda EM1 e: motore, dotazione e autonomia

Si pone nello stesso segmento di mercato dei 50 cc e raggiunge una velocità massima di 45 km/h, il suo motore elettrico è posizionato all’interno del mozzo ruota, l’autonomia è di 41,3 km.

Commercializzato anche in Italia è possibile noleggiare la batteria Honda Mobile Power Pack e: pagando un canone di noleggio della durata di 36 mesi. Una formula studiata per tutelare i clienti, in questo modo Honda di prende carico non solo dell’efficienza del pacco batteria durante il suo intero ciclo vita ma ne assicura anche le prestazioni nel tempo, facendosi carico di una eventuale sostituzione.

Con questa tipologia di contratto il cliente ha la certezza di avere una batteria sempre in perfetto stato di funzionamento con una capacità di ricarica sempre superiore all’80% della capacità iniziale. In caso di rivendita dello scooter la batteria non sarà soggetta a svalutazione, il cliente potrà disdire il canone di noleggio e il nuovo proprietario ne potrà sottoscrivere uno nuovo, potendo così contare sull’assistenza Honda che ne garantirà il perfetto funzionamento, durata e prestazioni.