Honda XL750 Transalp 2023: nuovo allestimento Kappa

Arriva un nuovo allestimento per la Honda XL750 Transalp 2023, per l’occasione la Kappa ha creato una serie di accessori dedicati.

Honda XL750 Transalp 2023 è disponibile anche nel nuovo allestimento firmato dalla Kappa.

Un crossover su due ruote, versatile e capace di abbinare sicurezza e comfort di guida, la Honda Transalp è una delle moto più apprezzate della Casa alata.

Per questo allestimento Kappa ha realizzato il tris Monokey in alluminio K’MISSION, composto da borse laterali da 36 litri e dal topcase con capacità di 44 litri. Le borse K’MISSION sono ergonomiche capace di integrarsi completamente con la moto senza l’uso delle cinghie o cavi di ritenuta.

Il top case è dotato di 2 maniglie poste sul lato posteriore che integrano le robuste cerniere del coperchio che può essere aperto e dotato di classici cavi di ritenuta.

Il baule inoltre è dotato del nuovo sistema “Wirelease System” che consente di sganciare la valigia dalla piastra tramite la semplice rotazione di una manopola esterna con cavo posta direttamente sotto la serratura Security Lock.

Honda Transalp XL750: nuova linea di accessori

Interessante vista la natura polivalente del Transalp la disponibilità di una piastra paramotore in grado di proteggere il motore ma anche di un capolino disponibile in due misure e perfettamente intercambiabile con quello di serie.

Dietro al capolino è possibile installare uno dei porta smartphone gps prodotti dalla Kappa.

Per proteggersi le mani in inverno o nell’utilizzo in off-road sono disponibili i parami in tecnopolimero nero.