Horwin rafforza la sua presenza sul mercato italiano

Il marchio, fondato dalle famiglie Zhou WEI (Cina) e Heinzl (Austria) è nato cinque anni fa con l'obiettivo di concepire veicoli elettrici destinati principalmente ai mercati europei.

Dopo il lancio della prima moto denominata CR6, che ha segnato il debutto ufficiale di HORWIN nel panorama dei veicoli elettrici a due ruote. La vendita degli scooter è cresciuta notevolmente e la casa madre ha deciso di intervenire direttamente per sostenere al massimo la crescita della suo Brand Awareness.

La gestione del mercato è affidata a Stefania Galli, già responsabile dello sviluppo del marchio fin dal suo arrivo in Italia.

“Sono davvero entusiasta della scelta fatta da HORWIN Global di affidarmi questo importante compito che, oltre ad essere gratificante per il lavoro e per l’impegno profusi fin dal suo arrivo sul mercato nel 2020, mi rende particolarmente orgogliosa e motivata a raggiungere gli ambiziosi obiettivi condivisi che renderanno il lavoro dei prossimi mesi davvero stimolante", afferma Stefania Galli, Italian Sales & Marketing Manager di HORWIN Italia. "Sono molte le novità che ci aspettano nei prossimi mesi, alcune delle quali già in presentazione ad EICMA in novembre, oltre ad una serie di azioni di comunicazione davvero qualificanti che inizieremo a raccontare molto presto, la prima già dai prossimi giorni.”

L'obiettivo principale sarà quello di massimizzare la quota di mercato ed intensificare la presenza dei veicoli HORWIN sul territorio.