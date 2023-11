Husqvarna lancia il nuovo monopattino Skutta

Husqvarna lancia il nuovo monopattino elettrico Skutta.

È omologato per la circolazione stradale e non richiede alcuna patente di guida, ha una velocità limitata di 25 km/h ed è frutto di un progetto completamente nuovo, il nuovo monopattino Husqvarna Skutta è dotato di un telaio in allumino leggero rifinito con verniciatura a polvere.

Comoda la maniglia per il trasporto quando è ripiegato, con il freno anteriore che resta funzionante, la ruota anteriore è da 10 pollici, quella posteriore da 8”. Il manubrio ha una larghezza di 460 mm e rappresenta un ottimo mix tra precisione e ingombro.

Il sistema di controllo del motore è Ride-by-Wire, l’unità elettrica è collocata nella ruota posteriore ed è di tipo brushless a magneti permanenti, capace di sprigionare fino a 350 W.

La velocità massima è limitata a 25 o 20 km/h a seconda delle leggi vigenti, il peso del gruppo propulsore integrato nella ruota posteriore è di soli 3,8 kg compresi pneumatico, freno a tamburo e mousse.

La batteria è una Husqvarna BLi30 che proviene dal settore degli elettroutensili, è possibile sganciarla e ricaricarla, l’operazione di “smontaggio” richiede appena 10 secondi.

Per ricaricare l’Husqvaena Skutto basta una semplice presa di corrente domestica

La batteria ha una durata di 3,5 anni ed è garantita per 600 cicli di ricarica. L’autonomia del monopattino elettrico è di 20 km.

Per la ricarica completa occorrono 4 ore e 20 minuti con il caricatore, incluso, 40-C80, in presenza di una presa elettrica domenica standard, con il caricatore opzionale il tempo di ricarica è di soli 50 minuti.