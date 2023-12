Hyundai al CES 2024 presenterà le sue visioni sul futuro dell’idrogeno

Hyundai vuole promuovere le innovazioni incentrate sull’uomo oltre alla mobilità, per facilitare la vita di tutti

Hyundai ha annunciato la sua presenza al CES 2024, dove presenterà i suoi progetti a sostegno dello sviluppo di un ecosistema energetico a idrogeno e la sua visione su software e Intelligenza Artificiale.

Hyundai illustrerà come la sua proposta di un cambiamento alimentato a idrogeno e basato sul software porterà benefici per la collettività, inoltre l'azienda presenterà anche una “modular hydrogen toolbox” per dare vita a una catena di valore dell'idrogeno pulito.

CES 2024 Hyundai illustrerà la strategia software del Gruppo e la direzione futura per costruire un ecosistema completamente ottimizzato.