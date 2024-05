Hyundai Motor Europe ha annunciato la nascita di una nuova entità che supporterà la sua transizione verso i software-defined vehicles.

Punta a diventare un fornitore di soluzioni di mobilità intelligenti, Hyundai Connected Mobility punta ad offrire una gamma di servizi digitali in auto e in-app, oltre a nuovi servizi di mobilità, durante l’intero ciclo di vita dei veicoli.

Il servizio Hyundai Connected Mobility si basa su tre perni principali:

• servizi di mobilità

• servizi per auto connesse

• servizi digitali data-driven.

Hyundai ha creato MOCEAN Subscription

Si tratta di un servizio che si rivolge ai clienti per un accesso rapido e flessibile all’auto attraverso un’esperienza digitale immediata, eliminando inutili e fastidiose pratiche burocratiche.

Il portafoglio Hyundai Connected Mobilty comprende anche la piattaforma integrata di bordo Bluelink e nuovi servizi che sfruttano le tecnologie dei veicoli software-defined. Una novità incentrata su nuovi servizi clienti tra cui:

• i pagamenti in auto

• applicazioni Vehicle-to-Everything (V2X)

• Vehicle-to-Grid (V2G)

• Vehicle-to-Load (V2L).

".In Hyundai, affianchiamo i nostri clienti nel momento di massima necessità e siamo guidati dalla ricerca incessante di soluzioni per il futuro", ha dichiarato Marcus Welz, Managing Director di Hyundai Connected Mobility "Hyundai Connected Mobility è la nostra risposta strategica alla crescente domanda dei nostri clienti per servizi più connessi, accessibili e personalizzati".