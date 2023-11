Hyundai: il nuovo sito di Ulsan per elettrificare il futuro

Un investimento di oltre 1,5 miliardi di dollari, Hyundai costruirà un nuovo impianto per la produzione di veicoli elettrici a Ulsan in Corea.

Hyundai Motor Company porta avanti la sua visione sull’elettrificazione, realizzando un nuovo ambizioso progetto.

Un nuovo impianto di produzione per la realizzazione di futuri veicoli con alimentazione elettrica, Hyundai Motor Company investe in Corea nel complesso di Ulsan.

Un sito produttivo che avrà il compito di sostenere la crescita del Marchio nell’era dell’elettrificazione, una struttura incentrata sulle persone che offrirà un ambiente di lavoro ottimale diventando così il fulcro della produzione di Hyundai Motor Company.

Ju-yung Chung, fondatore di Hyundai, era sicuro che l’industria automobilistica sarebbe diventata la forza motrice dell’economia coreana, così oltre mezzo secolo fa scelta come sede Ulsan per realizzare un ambizioso progetto di mobilità in Corea.

L’impianto Hyundai di Ulsan sarà il primo stabilimento dell’azienda in Corea dopo 29 anni dall’apertura dello stabilimento di Asan nel 1996.

Nato nel 1968 come impianto di assemblaggio, lo stabilimento Hyundai di Ulsan è cresciuto rapidamente in breve tempo, il primo modello a essere prodotto in serie è stata la Pony nel 1975, una produzione che è stata fondamentale per favorire l’indipendenza tecnologica portando così alla localizzazione della produzione su base locale al fine di essere indipendenti dai mercati esteri.

Il nuovo impianto Hyundai di Ulsan si estenderà su di una superficie di 548.000 m2 per una capacità annua di 200.000 veicoli elettrici, un progetto che prevede un investimento iniziale di 1,53 miliardi di euro, la costruzione è prevista per il 2025, con il primo veicolo elettrico a essere prodotto a partire dal primo trimestre 2026.

“Il nuovo stabilimento di Ulsan, dedicato ai veicoli elettrici, è l’inizio di un futuro promettente per i prossimi 50 anni sotto il segno dell’elettrificazione. Sono onorato di condividere qui il nostro sogno di diventare un’azienda centenaria”, ha dichiarato l’Executive Chair Chung. “Proprio come l’ambizione di costruire l’auto migliore in passato ha reso Ulsan una città a vocazione automobilistica, sono certo che Ulsan sarà una città innovativa per la mobilità, leader nell'era dell'elettrificazione, a partire da un impianto EV dedicato”.