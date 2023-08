Hyundai Ioniq 5 N: difficile pretendere di più!

Hyundai Ioniq 5 N è una accattivante cinque porte che abbina un design originale a prestazioni elevatissime.

Nasce sulla piattaforma Electric-Global Module di casa Hyundai e sfrutta l’esperienza che il marchio automobilistico coreano ha maturato in decenni di presenza nel Motorsport e non solo, perché la nuova Hyundai Ioniq 5 N porta al debutto per la prima volta assoluta il Marchio N nella famiglia Ioniq, quella dedicata alle auto elettriche.

È dotata di un pacco batterie da 84 kWh e dispone di una coppia di motori elettrici posti sull’asse anteriore e posteriore, la potenza complessiva è di oltre 600 cavalli, per gli incontentabili e voraci delle altissime prestazioni, con la funzione Boost il picco di potenza massima sale a quota 641 cavalli.

Hyundai Ioniq 5 N: un boost elettrico da oltre 600 CV

Numeri che danno una chiara e netta impressione delle potenzialità di questa vettura, perché se già la KIA EV6 GT aveva mostrato quanto l’elettrico possa essere veloce e grintoso, ora la storia si ripete, la Hyundai Ioniq 5 N brucia i 100 km/ h in soli 3,4 secondi per una velocità massima di 260 km/h.

Rispetto alla versione “normale” la N è stata completamente rivista anche nel telaio, sono ben 42 i punti di saldatura aggiuntivi applicati sul telaio, il tutto al fine di aumentarne la rigidità e non solo, perché è stato rivisto anche lo sterzo, ora più diretto, così come il sistema di rigenerazione della frenata, più sensibile e veloce nell’entrare in funzione.

Vista la potenza in gioco e considerato che si tratta di una N, i tecnici Hyundai hanno aggiunto una nuova modalità di guida, la N Drift Optimizer con Torque Kick Drift che consente al pilota di divertirsi in coreografici drift e traversi.

Per la massima resa su strada e in pista, l’altezza da terra della Hyundai Ioniq 5 N è stata ridotta, nuovi anche i cerchi in alluminio forgiato da 20 pollici con pneumatici sportivi Pirelli P Zero (275/35 ZR20).