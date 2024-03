Hyundai Ioniq 5 è un crossover elettrico originale nello stile e nei contenuti.

Il nuovo model beat della Hyundai Ioniq 5 punta a migliorare il già elevato livello qualitativo raggiunto dalla serie precedente.

Una batteria da 84 kWh (in passato era di 77,4 kWh) per un consistente aumento dell’autonomia. sull’auto elettrica firmata Hyundai, sono stati migliorate le sue tecnologie al fine di rispondere in maniera efficace alle esigenze dei clienti.

Cambia la mascherina a forma di V, ridisegnati anche i paraurti anteriori e posteriori, la Ioniq 5 2024 cresce in lunghezza di 20 millimetri raggiungendo i 4,665 metri. Invariata la larghezza (1,890 metri), l’altezza (1,605 metri) e il passo (3 metri).

Al fine di massimizzare l’efficienza aerodinamica, sono stati introdotti nuovi cerchi dal design rivisitato e lo spoiler posteriore è stato allungato di 50 mm.

Nuova Hyundai Ioniq 5: interni e allestimenti

Nell’abitacolo figurano nuovi pulsanti fisici presenti sulla zona superare dell’Universal Island centrale. Il pad di ricarica wireless per smartphone è stato spostato più in alto, aumentandone così l’usabilità.

Nuovo è il design del volante dotato di luci pixel interattive, i comandi del climatizzatore sono stati modificati e sono di più facile e immediato utilizzo.

Debutta sul model year 2024 della Ioniq 5 l’allestimento N Line che porta con sé un set di cerchi in alluminio da 20 pollici, minigonne laterali e un design più aggressivo del paraurti anteriore e posteriore. Nell’abitacolo figurano sedili sportivi con logo N e cuciture rosse, rivestimento del cielo nero e pedaliera in metallo.

Le nuove Hyundai Ioniq 5 e Ioniq 5 N Line saranno commercializzate in Italia a partire dalla metà del 2024.