Hyundai Ioniq 5 sarà svelata al Goodwood Festival of Speed

Sarà svelata in occasione del Goodwood Festival of Speed la nuova Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 N sarà svelata al Goodwood Festival of Speed 2023.

La World Premiere si terrà giovedì 13 giugno presso lo stand Hyundai al Goodwood Festival of Speed, in quella occasione il brand automobilistico coreano svelerà la sua nuova EV ad altissime prestazioni. Un debutto che sarà seguito da un “N Moment” dove diversi modelli della gamma Hyundai N come ad esempio le emozionanti Rolling lab RN22e e la N Vision 74.

Hyundai Ioniq 5: un futuro elettrico high performance

La Hyundai Ioniq 5 N parteciperà all’iconica cronoscalata, un “percorso” lungo 1,87 chilometri che la vedrà sfrecciare davanti un pubblico di appassionati e non solo, perché al Goodwood Festival of Speed saranno presenti tantissime supercar endotermiche ed elettriche.

A distanza così di poche settimane da quando sono state rilasciate le prime immagini e teaser, la Hyundai Ioniq 5 si mostrerà in tutta la sua originalità stilistica.

Se il modello originale ha uno stile unico e diversi dettagli tipici di una vettura che guarda al futuro, la N punterà sulla sportività con un netto balzo i avanti in termini di prestazioni, prevedibile che superi i 500 cavalli per una accelerazione da dragster!

La Ioniq 5 N precederà di qualche mese la Ioniq 6 N

Una berlina EV, altro modello di punta della gamma Hyundai N, che supererà in foto di performance, ogni aspettativa!