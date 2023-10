Hyundai Kona EV – Prova del nuovo SUV elettrico

Hyundai Kona Electric è un SUV elettrico di nuova generazione che punta sull’efficienza e sulla tecnologia per ripetere il successo della serie precedente.

Se nel ciclo WLTP arriva a 514 km, nel ciclo urbano supera i 680 km, la nuova Hyundai Kona Electric riprende numerose caratteristiche estetiche delle sorelle di classe superiori, a cominciare dai sistemi di sicurezza per arrivare a inedite soluzioni estetiche, tra cui la firma Seamless Horizon Lamp.

È stata sviluppata partendo dalla versione elettrica, un progetto quello firmato Hyundai, in linea con la sua strategia di prodotto, che vedrà il brand coreano lancerà 11 nuovi veicoli elettrici entro il 2030.

Kona Electric ha una linea modernissima e un coefficiente di penetrazione aerodinamica di 0,27, passaruota scolpiti e superfici riflettono il suo carattere dinamico, le Pixelated Seamless Horizon Lamp aggiungono un tocco futuristico.

Hyundai Kona Electric è disponibile in due allestimenti

• X Line

• XClass Special Edition.

L’allestimento XLine è disponibile con batteria da 48,4 kWh per una potenza 156 cavalli, ha una dotazione completa e comprende numerosi sistemi di assistenza alla guida Hyundai Smart Sense tra cui il sistema di riconoscimento veicoli, pedoni e ciclisti, il riconoscimento dei limiti di velocità e quello di gestione automatica dei fari abbaglianti.

Nell’abitacolo presente un doppio schermo panoramico con Cluster Supervision da 12,3 pollici e sistema di navigazione satellitare, caricatore wireless per smartphone e connettività Bluetooth con Apple CarPlay e Android Auto.

La Hyundai Kona Electric XClass Special è invece dotata di un pacco batteria da 65,4 kWh per una potenza di 217 cavalli. All’allestimento della XClass aggiunge la pompa di calore, rivestimento in pelle e tessuto dei sedili, cerchi in lega da 19 pollici, digital key, sedili anteriori regolabili elettricamente, tecnologia Vehicle to Load per la ricarica di device esterni.

A richiesta è possibile ordinarla con l’Eco Pack che prevede i cerchi in lega da 17 pollici e interni realizzati con materiali sostenibili come ad esempio tessuti riciclati.

Andrea Crespi, Presidente Hyundai Italia: “Siamo qui da Hyundai Autosantoro, un vero e proprio HUB della mobilità elettrica. Con sei punti di ricarica aperti 24/7, ogni settimana sono oltre 80 le sessioni di ricarica effettuate, la presenza di colonnine ultra-fast da 300 kW rende la concessionaria un punto centrale per la ricarica di auto elettriche.

Il mercato Italia nel segmento delle “passenger car” cresce del 20%, un segnale incoraggiante rispetto al 2022, ma ancora inferiore ai dati del 2019 dove i volumi di vendita sfioravano le 2 milioni di unità.

A fine settembre siamo come mercato totale a circa 1.100.000 unità, Hyundai sul mercato italiano detiene una quota del 3%, con il 4,3% sul mercato privati. In Italia il mix di elettrico è ancora preoccupante, siamo vicini alla Spagna, un gap tecnologico e sociale che limita la diffusione di auto elettriche e che porta a fare delle riflessioni, siamo in ritardo rispetto a come si muovono gli altri mercati e questo impone una sfida per tutti gli stakeholder, concessionarie e comunicazione, una sfida importante che deve portare a capire le tappe della transizione.

Hyundai a causa dei limiti imposti dal mercato, detiene un mix di elettrificato inferiore al 10%, siamo penalizzati perché non abbiamo delle piccole vetture che rientrano negli eco bonus.

Le HEV fanno l’72%, con le EV che per Hyundai rappresentano una quota del 2% sul mercato italiano. Da questo punto di vista, la transizione verso le elettrificate è considerevole, la nostra sfida è di fare meglio del mercato per quanto concerne l’elettrico.

Il peso per Hyundai del canale privato è del 79%, il 5% riguarda il noleggio a lungo termine, il 10% delle flotte e il 6% riguarda vetture dimostrative., se guardiamo le EV, le auto elettriche pesano solo il 49% sul mercato, notevole è il noleggio a lungo termine pari al 30%, le flotte ammontano al 13%, mentre le unità demo sono pari al 14%. Il mercato delle EV in Italia conta circa 46.000 unità l’anno.

Dovremmo tutti quanti chiederci se è giusto il lavoro che stiamo facendo. Il mercato è dominato da Tesla (più di una vettura su 4), sostanzialmente la parte restante del mercato delle EV è di poco più di 24.000 unità, una situazione che limita fortemente la concorrenza.

Gli eco bonus nella fascia 61-135 sono i più utilizzati, mentre per la fascia di emissioni 0-20 g/km è disponibile ancora il 71%.

Siamo solidi nella nostra performance, stiamo facendo molto bene nel mercato delle full hybrid, con Kona EV abbiamo la possibilità di riequilibrare il mix delle EV”.

Hyundai Kona Electric – Prova su strada

Stabile e sicura, la nuova Hyundai Kona Electric mostra un’elevata dinamicità, merito di una trazione sempre ai massimi livelli e di un motore, quello da 217 cavalli presente sull’allestimento XClass Special, configurazione oggetto della nostra prova su strada, sempre pronto a scaricare sull’asfalto la notevole potenza a disposizione.

Stupisce la nuova Kona Electric per il suo saper assecondare sempre e comunque le intenzioni del pilota, è possibile viaggiare con un filo di gas nel più assoluto comfort o divertirsi sfruttando la poderosa coppia motrice a disposizione.

Cinque stelle meritano la silenziosità e il comfort di marcia, difficile fare di meglio su di un B-SUV di questa fascia di mercato, sempre elevata la sicurezza, i sistemi di assistenza alla guida sorvegliano anche lo stato del pilota, segnalando distrazioni e stanchezza.

Un SUV elettrico completo che realmente rappresenta una valida alternativa alle tradizionali Sport Utility Vehicle endotermiche, la sua autonomia, fino a 514 km nel ciclo WLTP la rende utilizzabile anche per lunghe trasferte, complice una capacità di ricarica che consente di utilizzare colonnine fast e passare dal 10 all’80% in circa 30 minuti.