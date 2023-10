Hyundai Motor Group e Georgia Tech: un nuovo protocollo sulla mobilità del futuro

Il Gruppo automobilistico coreano investirà in Georgia 12 miliari di dollari per la produzione di batterie e di auto elettriche.

Hyundai Motor Group e Georgia Tech hanno firmato un nuovo protocollo l’intesa per la produzione di batterie e di auto elettriche.

Il Gruppo automobilistico coreano investirà in Georgia 12 miliardi di euro per la costruzione di nuovi impianti dedicati alla produzione di EV, Hyundai Motor Group accelera sulla ricerca e sviluppo anche dell’idrogeno.

Nel Bryan in Georgia saranno creati oltre 8.500 nuovi posti di lavoro, l’impianto dedicato alla produzione di batterie da 5 miliardi di dollari, realizzato in joint venture con SK On nella contea di Bartow, in Georgia, impiegherà 3.500 persone.

Secondo un recente studio condotto dal Center for Automotive Research, le attività di Hyundai in ambito automobilistico hanno creato negli Stati Uniti, un valore di 20,1 miliardi di dollari e contribuito alla creazione di 190.000 posti di lavoro nel solo 2021.

In Georgia, Hyundai contribuirà alla creazione di 40.000 nuovi posti di lavoro per guadagni stimati in 4,6 miliardi di dollari l’anno.

Il presidente del Georgia Tech Angel Cabrera ha dichiarato: “Come Georgia Tech, Hyundai è un brand globale sinonimo di qualità, innovazione e impegno per avanzare nel progresso tecnologico e fare la differenza nel mondo. Sono grato per gli investimenti trasformativi che Hyundai sta mettendo in campo nel nostro Stato e sono orgoglioso che Hyundai sia presente nel nostro campus. Non vedo l’ora di lavorare con i suoi leader per ampliare la nostra partnership, mentre collaboriamo per sviluppare professionalità e per produrre nuove idee che plasmeranno l’industria automobilistica e permetteranno il progresso verso la mobilità del futuro”.

Jay Chang, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company: “La Georgia è come una seconda casa per noi. La nostra è un’organizzazione orientata a una mission precisa, con idee molto chiare per il futuro. Sentiamo la grande responsabilità di contribuire a un domani sostenibile in cui tutta l’umanità possa avere una vita sicura e sana e godere della libertà di movimento. A nome di tutti noi del Gruppo Hyundai, siamo entusiasti di creare una partnership con Georgia Tech che comprende ricerca e applicazioni a sostegno del futuro della mobilità sostenibile, dell’economia dell’idrogeno, dello sviluppo della forza lavoro e delle città intelligenti, oltre a molte aree di cooperazione. Oggi è l’inizio di una collaborazione che durerà per decenni e questa partnership è uno dei motivi per cui abbiamo scelto la Georgia per i nostri investimenti nei veicoli elettrici”.