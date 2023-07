Hyundai Motor Group e Vodafone Business: insieme per nuovi servizi di infotainment

Un accordo pluriennale che coinvolge più di 40 Paesi in Europa: dalla partnership tra Hyundai Motor Group e Vodafone Business nasceranno nuovi servizi per la connettività.

Hyundai Motor Group e Vodafone Business siglano un accordo pluriennale per offrire nuovi servizi di infotainment.

Un accordo che coinvolgerà più di 40 Paesi in Europa, per la prima volta sui diversi modelli firmati Hyundai, Kia e Genesis, tutti venduti in Europa, saranno disponibili nuovi servizi che riguarderanno anche lo streaming audio in auto.

Il rinnovo dell’accordo tra Hyundai Motor Group e Vodafone Business si concretizzerà in un’offerta sempre più variegata che riguarderà i servizi di connettività “Global Internet of Things (IoT)” per milioni di esemplari.

Lo scorso anno, Hyundai Motor Group ha venduto in Europa, 1,1 milioni di unità

Haeyoung Kwon, Vice Presidente dell’Infotainment Development Center di Hyundai Motor Group ha dichiarato: “L’esperienza di guida così come la conosciamo continuerà a cambiare, e noi vogliamo essere in prima linea in questa evoluzione. Vodafone è un partner importante per Hyundai Motor Group ed ha avuto un ruolo fondamentale nel connettere i conducenti dei nostri veicoli con informazioni rilevanti e in tempo reale mentre sono al volante.

Grazie a questa collaborazione, saremo in grado di trasformare in realtà la nostra visione del mondo delle auto del futuro. Siamo entusiasti di poter far evolvere questa partnership per realizzare la vera mobilità secondo Hyundai Motor Group ”.

Grazie al nuovo accordo con Vodafone Business, i clienti Hyundai Motor Group, potranno accedere a funzioni quali lo streaming audio/video e avere a disposizione un hotspot Wi-Fi a bordo dei veicoli.

Erik Brenneis, Direttore IoT di Vodafone Business, ha aggiunto: “La connettività a bordo dei veicoli sta diventando universale. In qualità di leader nell’IoT, Vodafone Business è in grado di offrire soluzioni uniche e innovative che favoriscono l’adozione di questa tecnologia”.