Hyundai ha ricevuto cinque prestigiosi riconoscimenti TOP SAFETY PICK+ dall’Insurance Institute of Highway Safety (IIHS) per il 2025.

I modelli premiati dall’IIHS con il massimo livello di sicurezza sono:

• Hyundai IONIQ 5 (2025)

• Hyundai IONIQ 6 (2025)

• Hyundai Kona (non EV) (2025)

• Hyundai Tucson/Tucson Hybrid (2025)

• Hyundai Santa Fe/Santa Fe Hybrid (2025, prodotti dopo novembre 2024).

Questi modelli si distinguono per il massimo livello di sicurezza, garantito da test rigorosi e criteri sempre più stringenti imposti dall'IIHS. Il riconoscimento TOP SAFETY PICK+ identifica le vetture che offrono i più alti standard di protezione per conducente e passeggeri.

IIHS, nuovi parametri nella sicurezza dei veicoli

A partire dal 2025, l’IIHS ha introdotto parametri ancora più severi per la sicurezza dei passeggeri nei sedili posteriori.

Per ottenere il riconoscimento TOP SAFETY PICK, i veicoli devono superare il test aggiornato con un punteggio “accettabile”, mentre per il TOP SAFETY PICK+ è richiesta una valutazione “buona”.

Cole Stutz, Chief Safety Officer di Hyundai Motor North America ha dichiarato: “La sicurezza dei passeggeri è una priorità per Hyundai, che continua a innovare con nuove tecnologie di protezione. La nostra suite di sistemi avanzati SmartSense include tecnologie all’avanguardia come il monitoraggio dei passeggeri posteriori, cinture di sicurezza avanzate e airbag supplementari dedicati agli occupanti dei sedili posteriori”.

Uno degli aspetti più rilevanti delle nuove valutazioni dell’IIHS riguarda la protezione dei passeggeri posteriori. Il test aggiornato prevede l’introduzione di un secondo manichino posizionato dietro il conducente per valutare l’efficacia dei dispositivi di sicurezza in caso di impatto frontale.

L’IIHS ha completamente eliminato il test precedente, sostituendolo con questa versione più avanzata.

David Harkey, Presidente dell’IIHS: “Il nostro obiettivo è spingere i costruttori a migliorare continuamente la sicurezza dei nuovi modelli. Ogni veicolo che riceve un riconoscimento per il 2025 dimostra di offrire elevati livelli di sicurezza sia per il conducente che per i passeggeri posteriori”.