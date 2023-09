Hyundai Sonata MY 2024: trazione integrale per uno stile originale

Sarà offerta con trazione integrale e dotazione full la nuova Hyundai Sonata MY 2024

Hyundai Sonata arriva alla sua ottava generazione.

Sfoggia un design non convenzionale e un frontale del tutto inedito in linea con quanto già visto sulla rinnovata Kona, la nuova Hyundai Sonata è stata sottoposta a un maquillage completo che la rende totalmente differente dalla precedente edizione.

Un design ribattezzato “Sensuous Sportiness”, un voto che incorpora i nuovi gruppi ottici sottili che si estendono per l’intera larghezza della vettura, nuovo è anche il paraurti anteriore che ingloba nuove prese d’aria e fari fendinebbia a LED.

Al retro le modifiche più evidenti consistono nei gruppi ottici a LED e nella presenza dei quattro terminali di scarico (N Line) incorniciati da un estrattore aria dalla chiara impronta sportiva.

Hyundai Sonata MY 2024 è disponibile anche con allestimento N Line

La berlina coreana è disponibile anche con allestimento N Line che comprende una griglia anteriore più sportiva, cerchi da 19 pollici, quattro terminali di scarico (due a lato) e un pronunciato spoiler sopra baule. A richiesta è possibile avere la vernice carrozzeria in Aero Matte Silver caratterizzata da un pigmento metallico brillante che cambia colorazione a seconda dell’intensità della luce esterna.

Nell’abitacolo l’influenza della Ioniq 5 è evidente, il guidatore ha a disposizione un largo display da 12,3 pollici per la strumentazione e uno schermo da 12,3 pollici per il sistema di infotainment, quest’ultimo supporta via wireless Apple CarPlay e Android Auto.

Nella lunga lista di accessori a richiesta figurano anche l’head-up display da 12 pollici, l’impianto audio Bose con 12 altoparlanti, amplificatore digitale, subwoofer e tecnologia CenterPoint 360. Gli interni sull’allestimento N Line sono caratterizzati da sedili con cuciture a contrasto e finiture in metallo.