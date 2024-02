Stellantis ha annunciato oggi che quest’anno distribuirà quasi 1,9 miliardi di euro ai dipendenti di tutto il mondo come riconoscimento per le loro prestazioni e per il loro contributo ai risultati e ai traguardi finanziari raggiunti dall’Azienda nel 2023.

Nel 2023 sono circa 95% i dipendenti in tutto il mondo ha beneficiato di un approccio “pagamento per performance”, questo tipo di approccio è il risultato di un dialogo costruttivo con i sindacati in cui Stellantis opera.

La condivisione del successo finanziario con i dipendenti è l'elemento essenziale per costruire la cultura di Stellantis

“In un contesto estremamente esigente e competitivo, tutti i dipendenti di Stellantis possono essere orgogliosi di ciò che abbiamo costruito insieme negli ultimi tre anni. Per questo, vorrei esprimere un sincero ringraziamento a ognuno di loro,” ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Gli ottimi risultati conseguiti dall’Azienda ci consentono di distribuire quasi 1,9 miliardi di euro in forma di partecipazione agli utili e bonus variabili per il terzo anno consecutivo. Questi programmi di partecipazione agli utili e retribuzione variabile non riflettono soltanto i risultati e i successi dei nostri dipendenti ma rappresentano anche un giusto riconoscimento del loro impegno a lavorare con successo come squadra.”

Dalla sua costituzione poco più di tre anni fa, Stellantis ha distribuito 6 miliardi di euro aidipendenti di tutto il mondo.