Il GIMS Tour d’Excellence arriva con successo a Doha

Si materializza il collegamento diretto Givevra-Doha. Il GIMS Tour d’Excellence è partito da Ginevra il 28 agosto con due equipaggi guidati da Frank M. Rinderknecht (CEO di Rinspeed AG) e Rainer Zietlow (proprietario di Challenge4.de) con due Volkswagen ID 100% elettriche.

I due Buzz di Volkswagen ha percorso in 34 giorni quasi 8.000 km e attraversato ben 12 paesi e 2 mari, senza alcuna assistenza.

Il Tour d’Excellence incarna i valori GIMS di eccellenza, innovazione e spirito pionieristico.

Questa straordinaria spedizione al volante di due Volkswagen ID. Buzz, con i colori del GIMS, ha visto i due equipaggi attraversare l'Europa, i Balcani, la Grecia, la Turchia, la Giordania e l'Arabia Saudita, senza alcuna assistenza.

I partecipanti hanno sfruttato la potenza di ben 26 diverse app di ricarica per veicoli, una scheda SIM locale e il prezioso aiuto di aiutanti amichevoli per la traduzione e l’accesso all’elettricità, assicurandosi di poter ricaricare i loro veicoli elettrici.

Rainer Zietlow: “Sebbene abbia richiesto molto tempo, questo approccio ha sottolineato la fattibilità dei viaggi con veicoli elettrici in diverse regioni e ci ha anche permesso di incontrare persone locali che erano tanto curiose quanto felici di aiutarci a ricaricare”.



Il Tour d'Excellence ha dimostratto che l'attuale tecnologia dei veicoli elettrici europea è più che affidabile.

Come spiega il CEO di GIMS Sandro Mesquita: "Eccellenza, innovazione e spirito pionieristico sono gli elementi chiave del DNA di GIMS. L'idea del Tour d'Excellence è quella di manifestare questo spirito, il tutto evidenziando i recenti progressi del settore nel campo dell'elettromobilità. Frank, Rainer e il loro team hanno vinto una sfida che non era scontata: un buon auspicio per il GIMS Qatar, che si aprirà tra 3 giorni, e che è stata anche una sfida straordinaria!”