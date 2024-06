Entro il 2026, il 55% dei finanziamenti erogati da CA Auto Bank in Europa sarà destinato a veicoli elettrici e ibridi, la flotta europea di Drivalia ( società di noleggio, leasing e mobilità del Gruppo) porterà al 35% la quota di nuovi modelli BEV e PHEV, e l’infrastruttura di ricarica elettrica del Gruppo raggiungerà i 2.500 charging points.

Questi sono solo alcuni degli ambiziosi obiettivi del Piano di Sostenibilità per il triennio 2024-2026 presentato dal Gruppo CA Auto Bank.

“ Il Piano di Sostenibilità 2024-2026 costituisce un punto cardine della strategia del nostro Gruppo ” ha dichiarato Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank e Presidente di Drivalia. “ In qualità di “Banca della mobilità per un pianeta migliore”, puntiamo a guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile e inclusivo. In un mondo dove la mobilità rappresenta un nodo cruciale per il nostro sviluppo, abbiamo l'opportunità unica di trasformare questa sfida in una straordinaria occasione di impatto positivo. Lo faremo contando sulla forza della nostra storia e sull'ottimo lavoro svolto finora”.

Il Piano di Sostenibilità rientra nel progetto sociale del Gruppo Crédit Agricole e punta a valorizzare il comportamento sostenibile ed etico di tutte le società del Gruppo ma anche dei suoi fornitori e dei suoi clienti per migliorare il territorio e la comunità che si vive.