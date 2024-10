Volvo Group sarà tra i protagonisti di Ecomondo 2025, una delle più importanti fiere annuali nella green & circolar economy.

Si svolgerà dal 5 all’8 novembre, il Gruppo Volvo esporrà le sue ultime soluzioni in tema di sostenibilità. Novità volte ad azzerare le emissioni di CO2 entro il 2025.

Anteprima nazionale per il nuovo FM Low Entry, truck esclusivamente elettrico che offre una eccellente visibilità (5 stelle nella valutazione Direct Vision) e un alto comfort di guida. Vista la sua alta capacità di carico, è adatto a qualsiasi utilizzo cittadino, dalla raccolta rifiuti alla cantieristica fino alle consegne.

Novità anche per i sitemi di ricarica dei veicoli, a Ecomondo 2024, il Brand scandinavo presenterà anche la nuova colonnina Plenitude da 300 kW.

Altra anteprima a Ecomondo 2024 è il nuovo Volvo FH16 Aero alimentato a HVOlution. Si tratta di una soluzione che ha consentito di ridurre le emissioni di CO2 lungo tutta la filiera, per una percentuale che varia dal 60% al 90% rispetto ai criteri stabiliti dalla Direttiva RED II. Un mix di materie prime di scarico, come oli usati, grassi animali e residui dell’industria agroalimentare.

A Ecomondo 2025 il nuovo Volvo Penta BESS

Un sistema di accumulo dell’energia costruito in collaborazione con Tecnogen, azienda del Gruppo BGG. Maggiore efficienza ed elevate prestazioni per l’erogazione della potenza verso un futuro a zero emissioni. La soluzione Volvo Penta è applicabile è scalabile a centinaia di megawattora ed è ottimizzata per soddisfare le esigenze di accumulo di energia delle aziende.

“I nuovi prodotti Volvo Penta rappresentano un ulteriore passo avanti per sostenere i clienti nella transizione verso l’azzeramento delle emissioni e rispettare l’impegno dell’azienda nella Science Based Targets initiative (SBTi), con l’obiettivo di raggiungere emissioni zero nella catena del valore entro il 2040”.