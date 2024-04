In occasione della Design Week Milano 2024, il prestigioso marchio Antera ritorna sul palcoscenico mondiale con la sua nuova collezione di cerchi in lega leggera per il settore automotive.

A tenerlo a battesimo un testimonial d’eccezione: il campione di calcio Roberto Baggio che incarna perfettamente lo spirito ‘No Compromise’ del Brand.

Marco Mancin, Presidente di G.M.P. Group ha dichiarato: “In origine la visione del fondatore Marco Muzzarelli, ha elevato il marchio Antera sull’altare del pensiero ‘No Compromise’. Un territorio dove il sogno e la realtà si fondono e l’aspirazione diventa creazione. Nascono così prodotti di grande prestigio e valore che attraversano il tempo e lo spazio, per giungere alla dimensione dell’eccellenza più pura. Oggi, con lo stesso approccio vincente e un importante piano industriale quinquennale, diamo vita a una nuova pagina della storia di Antera che riporterà il brand nell’Olimpo dei produttori delle ruote in lega leggera”.

La nuova collezione di Antera offre cinque modelli distinti con diverse dimensioni, da 19” a 24”, e sette finiture.

L’esclusiva collezione di Antera si declina in cinque modelli (A101, A103, A105, A107 e A303), ciascuno con diverse dimensioni comprese tra 19” e 24”, e ben sette sofisticate finiture: Piano Black Diamond, Moon Grey Diamond, Piano Black, Silver Ice, Stone Bronze, Satin Champagne e Piano Black Champagne.

La nuova linea Antera, A303, si avvale della tecnologia HPE FORGED che, da una parte, garantisce una resistenza e una leggerezza superiori mentre, dall’altra parte, permette una precisione e un dettaglio nel design tali da raggiungere livelli mai raggiunti prima.