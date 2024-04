Produrre auto in Italia, questo il messaggio che il Ministro Urso lancia nuovamente a Tavares, CEO del Gruppo Stellantis.

A distanza di pochi giorni dalla presentazione nel capoluogo lombardo della nuova Alfa Romeo Milano, prima vettura elettrica del Marchio del Biscione, è nuovamente scontro tra il Ministro Urso e l’AD di Stellantis.

Il Governo punta a riportare l’Italia a un ruolo da protagonista nella produzione di auto, l’obiettivo è quello di superare ampiamente il milione di unità prodotte nel nostro paese, un messaggio che è stato più volte ribadito e lanciato e che ancora una volta, torna a farsi sentire in occasione di un passaggio fondamentale per un Marchio storico.

La nuova Alfa Romeo Milano sarà prodotta nello stabilimento di Tycky, in Polonia.

Si tratta di una situazione paradossale quella italiana, perché a differenza di ciò che avviene in tutti i paesi Europei, in primis Francia e Germania ma anche Spagna, è presente un unico costruttore nazionale.

Per incrementare la produzione di automobili in Italia, occorre portare nuovi investitori, se lo stabilimento di Mirafiori ha praticamente dimezzato la sua produzione annua di auto, con conseguente cassa integrazione dei dipendenti, la strategia per il futuro, dovrà cambiare radicalmente.