In agosto un altro segno positivo per il mercato auto italiano (+12%)

In attesa dell’annunciata rimodulazione degli incentivi all’acquisto delle vetture green, ANFIA ( Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) prosegue la collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per definire un piano strutturato al 2030.

Secondo i dati pubblicati oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad agosto 2023 il mercato italiano dell’auto totalizza 79.756 immatricolazioni (+12%) contro le 71.211 unità registrate ad agosto 2022.

“Anche ad agosto 2023 il mercato auto italiano si mantiene positivo, tornando a crescere a doppia cifra (+12%), ma i volumi risentono ancora del confronto con i livelli pre-pandemia (-10,6% su agosto 2019)" afferma Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA.

"Per supportare la ripresa del settore e, soprattutto, il rinnovo del parco in chiave ecologica, è importante accelerare l’annunciata rimodulazione degli incentivi attualmente in vigore per l’acquisto di vetture a bassissime e zero emissioni. E’ fondamentale, inoltre, riallocare i 250 milioni di euro avanzati dall’ecobonus 2022, oltre ai circa 300 milioni che si stanno accumulando nell’anno in corso.

La collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per definire, entro la fine dell’anno, un piano strutturato di medio periodo, che guarda al 2030, rappresenta un tassello fondamentale per sostenere la transizione green della filiera automotive e promuovere la competitività della supply chain italiana non solo in termini di manufacturing, ma anche di ricerca e sviluppo”.

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina e diesel vedono il mercato di agosto in aumento, rispettivamente del 25,1% e del 3%.

Le auto ad alimentazione alternativa rappresentano, nel solo mese di agosto, il 53,3% del mercato, con volumi in crescita dell’8,4% rispetto a quelli di agosto 2022.



Le auto elettriche hanno una quota del 5,1% nel mese e del 3,9% nel cumulato mentre le vendite crescono del 77,3% ad agosto e del 32,7% nel cumulato. Le ibride plug-in invece aumentano del 23,7% ad agosto e mantengono una variazione positiva nel cumulato (+6,2% negli otto mesi).

Infine, le autovetture a gas rappresentano il 9,9% dell’immatricolato di agosto, quasi interamente composto da autovetture Gpl.