In arrivo la gamma Škoda Enyaq MY24

La gamma Škoda Enyaq, il primo SUV 100% elettrico della Casa boema sviluppato sulla piattaforma MEB, nel passaggio al Model Year 24 riceve qualche modifica estetica tra le quali segnaliamo i rinnovati logo e lettering al portellone e un aumento della potenza di picco e dell’autonomia dichiarata in ciclo WLTP e infine offrono anche una maggior velocità di ricarica.

Il nuovo motore elettrico offre ora una potenza di picco di 210 kW – ben 60 kW più delle versioni 80 – e garantisce un maggior piacere di guida in ogni situazione. Sul piano prestazionale, Enyaq 85 ed Enyaq Coupé 85 accelerano ora da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi, due secondi in meno rispetto alle versioni 80.

Le versioni bi-motore a trazione integrale Enyaq 85x ed Enyaq Coupé 85x invece mantengono la potenza massima di sistema di 210 kW, con un aumento di 15 kW rispetto alle precedenti 80x e raggiungono i 100 km/h da fermo in 6,6 secondi.

Per Enyaq Coupé RS potenza di picco pari a 250 kW e 0-100 km/h in 5,5 secondi

Un'altra importante novità per la gamma Škoda Enyaq MY24 è la possibilità di preriscaldare la batteria. La funzione si attiva automaticamente e in maniera preventiva, quando si inserisce una stazione di ricarica ad alta capacità (HPC) come destinazione nel sistema di navigazione.

L’offerta di Enyaq ed Enyaq Coupé MY24 rimane la stessa sulle varianti 60, i modelli 85 e 85x sono proposti nelle versioni base, Clever e Plus e, per le sole 85 e 85x e Coupé RS anche Advanced e Max.