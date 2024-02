In arrivo la nuova patente di guida digitale

La patente di guida è pronta per il passaggio di consegne, è pronta per la digitalizzazione.

Stando alle ultime indiscrezioni che circolano in rete anche per la patente di guida è giunto il momento di abbandonare lo “stato” fisico per diventare completamente digitale, uno switch in perfetto stile green pass.

Sarà contenuta nella App Io, quella per intenderci della pubblica amministrazione e potrà essere utilizzata previo inserimento dello SPID.

La patente di guida nell’era della digitalizzazione

Nell’App Io, applicazione che secondo la Pubblica Amministrazione ha totalizzato ad oggi oltre 37 milioni di download, oltre alla tessera sanitaria sarà presente a partire da giugno 2024, anche la patente di guida.

Attraverso il Portafoglio digitale sarà possibile anche consultare il totale dei punti patente e la lista delle infrazioni commesse in passato.

L’IT Wallet inizialmente previsto nel 2023 arriverà definitivamente nel corso di quest’anno, presumibilmente nel mese di giugno, un passaggio di consegne in linea con la transizione digitale e le politiche di innovazione previste nel PNRR.

Nel portafoglio digitale saranno inseriti una serie di documenti in formato digitale:

• certificato di nascita

• tessera elettorale

• tessera sanitaria

• certificato di invalidità

• patente di guida.

La nuova patente di guida digitale sarà valida in tutta l’Europa.

Le Forze dell’Ordine potranno così effettuare i normali controlli scansionando il QR Code presente nel telefono del guidatore, un meccanismo molto simile al Green Pass e che sarà esteso a tutti i Paesi dell’Unione Europea.