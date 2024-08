In Europa la sosta si paga sempre più in-car

Ormai pagare il ticket cartaceo per il parcheggio è un vecchio ricordo perchè i pagamenti in auto (in-car payments) stanno rivoluzionando l'esperienza di mobilità degli automobilisti.

Funzionalità come l’app di parcheggio rientrano ormai tra le offerte di connettività disponibili sulle piattaforme multimediali utilizzabili dalla plancia dell’auto, come indicato dall’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano. Si tratta di un trend ormai consolidato che sfrutta la comodità e la velocità dei pagamenti tramite tutti i sistemi di infotainment compatibili con Apple CarPlay e Android Auto.

Le transazioni EasyPark per la sosta effettuate direttamente dall'auto vedono in testa Germania, Svezia e Italia.

La Germania sale al primo posto con un aumento del 54% nelle transazioni. La Svezia, pur registrando una crescita del 6%, scende al secondo gradino del podio mentre L'Italia si conferma al terzo posto, con un importante incremento del 45% nelle transazioni in-car.

Giuliano Caldo, Head of South & Central Europe di EasyPark Group" I pagamenti in-car offrono un'esperienza di pagamento senza soluzione di continuità. La nostra app per la sosta è stata la prima ad essere disponibile su Apple CarPlay e su Android Auto. Questa modalità di pagamento in-car supporta ulteriormente la digitalizzazione, consentendo agli utenti di gestire il parcheggio direttamente dal display della loro auto. È un'innovazione che sta diventando sempre più un’abitudine per gli automobilisti europei, destinata a diventare uno dei pilastri del futuro della mobilità smart."