INEOS Grenadier: arriva in Italia il nuovo pick-up

Un fuoristrada che non conosce limiti, anche in Italia arriva l’INEOS Grenadier in formato pick-up.

Arriva anche in Italia il nuovo INEOS Grenadier 4x4, il fuoristrada sarà disponibile per test drive all’aperto in occasione della Fiera Internazionale del Fuoristrada, in scena dal 13 al 15 ottobre a Viareggio.

Riflettori puntati sul nuovo pick-up INEOS Grenadier Quartermaster che dopo l’anteprima mondiale a luglio in occasione del Festival of Speed di Goodwood è pronto al suo lancio commerciale.

Il Quartermaster abbina la capacità e polivalenza d’uso della Grenadier Station Wagon ad una maggiore versatilità grazie alla sua maggiore capacità di carico, in off-road la sua altezza da terra di 264 mm le consente di affrontare qualsiasi ostacolo.

Notevole anche la profondità di guado pari a 800 mm, con angoli di attacco, uscita e dosso ineguagliabili da qualsiasi altro pick-up prodotto in larga serie.

INEOS Grenadier 4x4 è un fuoristrada senza compromessi

Stefano Gavioli, Regional Business Manager Italy & Greece, INEOS Automotive, interverrà durante la conferenza di apertura (13 ottobre, ore 11.30): "La partecipazione alla Fiera Internazionale dell'Off- Road di Viareggio ci dà la possibilità di invitare gli appassionati di outdoor a provare il Grenadier e a sperimentare il divertimento e la sfida della guida in fuoristrada. Siamo anche lieti di presentare il nuovo Quartermaster per la prima volta in Italia. Questo secondo modello amplia la nostra offerta per chi ha bisogno di una capacità di carico ancora maggiore con prestazioni off-road di livello superiore."

Tre differenziali bloccatili e un riduttore a due velocità, la gamma motori si basa su di un 3 litri di origine BMW con alimentazione benzina e turbodiesel e potenze che partono da circa 250 cavalli.