INEOS Grenadier: debutta a Goodwood la versione idrogeno

INEOS Grenadier con alimentazione a idrogeno debutta al Goodwood Festival of Speed.

Una versione demo ha attraversato la collina di Goodwood dimostrando quanto INEOS sia attenta all’ambiente e al futuro, il Grenadier con alimentazione a idrogeno ha un look sostanzialmente identico a quello della station wagon con alimentazione benzina e diesel, ad eccezione di una protuberanza presente sul cofano motore, studiata per accogliere la cella a combustibile più alta del motore tradizionale, sporgenza che sull’esemplare destinato alla produzione in serie, sarà del tutto eliminata.

Un progetto quello dell’alimentazione a idrogeno, che in casa INEOS è stato portato avanti a partire dal 2022, quando è iniziata la collaborazione con una società di consulenza ingegneristica austriaca, la AVL, partnership partire con il fine di sviluppare una soluzione a zero emissioni e zero compromessi nell’utilizzo del veicolo in fuoristrada.

INEOS Grenadier a idrogeno utilizza le celle a combustibile a idrogeno del Gruppo BMW

Versatile e agile, il nuovo Ineos Grenadier a idrogeno è dotato di un telaio a longheroni e del sistema torque vectoring per la gestione della coppia in eccesso sulle ruote posteriori, tecnologia che consente al fuoristrada della INEOS una eccellente manovrabilità in ogni condizione di guida, per una dinamica ottimizzata anche in off-road.

Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive, ha dichiarato: “Il Grenadier dimostrativo alimentato a idrogeno, unitamente al modello interamente elettrico previsto per il 2026, testimonia l’impegno di INEOS verso l’azzeramento delle emissioni. I veicoli elettrici a batteria, o BEV, sono perfetti per determinati impieghi, nei viaggi più corti, nonché per la maggior parte degli spostamenti privati e le consegne in ambito urbano, mentre i veicoli a idrogeno, o FCEV, sono indicati per gli spostamenti più lunghi, i cicli di lavoro prolungati in cui le batterie influiscono eccessivamente sulla capacità di carico e laddove occorre una grande autonomia tra una sosta e l’altra”.

“INEOS produce inoltre 400.000 tonnellate di idrogeno all’anno e si impegna a farne un carburante chiave per il futuro. Questo veicolo dimostra che la tecnologia è pronta, ma ciò che ci occorre è il sostegno da parte dei responsabili politici affinché sia fornita l’infrastruttura necessaria per la prossima generazione di veicoli a idrogeno”.