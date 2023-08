INEOS Grenardir Quartemaster: al via gli ordini

INEOS Grenadier Quartermaster è già ordinabile in Italia a partire dal 1 agosto 2023.

A distanza di due settimane dal debutto del nuovo INEOS Grenadier Quartermaster al Goodoowd Festival of Speed, arriva la sua commercializzazione ufficiale.

La nuova versione pick-up si basa sul collaudato Grenadier, modello di cui ne condivide le straordinarie doti in fuoristrada. Telaio robusto, telaio rigido e un ampio vano di carico lungo 1.564 metri e largo 1,619 metri, il Quartermaster è in grado di trasportare europallet da 1.200 mm x 800 mm.

La sua capacità di carico è di 760 kg, quella di traino arriva fino a 3.500 kg, la stessa in pratica del Grenadier Station Wagon, diversi gli accessori che sono in grado di rendere il pick-up della INEOS ancora più versatile a cominciare dai quattro anelli di fissaggio nel vano carico, per passare alla Power Take-Off da 400 Watt, fino alle barre di montaggio integrate nel portellone da 1.280 mm in grado di sostenere un peso di 225 kg.

NEOS Grenadier Quartermaster: motori turbo benzina e diesel BMW

Condivide con il Grenadier Station Wagon gli stessi motori, si tratta dei sei cilindri benzina e Diesel BMW, entrambi da 3 litri, sono sovralimentati e abbinati a una trasmissione automatica ZF a otto rapporti.

Di serie è previsto il riduttore a due velocità con bloccaggio anteriore e posteriore a richiesta e il blocco del differenziale centrale.

Sia la versione con allestimento standard, sia le varianti Trialmaster e Fieldmaster sono omologate come veicoli commerciali N1.