Italia sempre più importante per Bentley, apre a Roma quarto punto vendita

Dopo un 2022 da record (15174 auto vendute) e un primo semestre che ha confermato l'andamento positivo (390 milioni di euro di utile operativo) Bentley conferma l'importanza del mercato italiano aprendo a Roma il suo quarto punto vendita nel nostro paese che si aggiunge alle sedi già esistenti di Milano, Padova e Firenze.

Il nuovo capitolo nella capitale ha visto l'inaugurazione dello showroom di Bentley Roma in una posizione strategica in Via della Magliana, ai piedi di Piazza del Colosseo e nel cuore dell'EUR, con la presentazione di un modello in edizione limitata, la Flying Spur Speed Edition 12 nella nuova verniciatura Opalite. Questo modello in edizione limitata celebra l'iconico propulsore W12 da 6,0 litri di Bentley, che non sarà più ordinabile in Europa a partire da metà novembre 2024. Un motore unico, lanciato 20 anni fa per il debutto della Continental GT, modello che ha segnato la svolta del marchio britannico. La Speed Edition 12 proposta a Roma presenta numerosi dettagli unici di design, tra questi il badget Edition 12, la targa numerata del propulsore W12, ricami specifici e cuciture a contrasto dei sedili graduate per tonalità, mentre la finitura del cruscotto in Grand Black lato passeggero propone la sequenza di accensione del motore incisa.

Presentando il nuovo punto vendita Balazs Rooz, Regional Director Bentley Motors Europe, ha sottolineato come "l'apertura di Bentley Rome arriva in un momento importante per il marchio. Nell'ambito della strategia Beyond100 abbiamo annunciato la fine della produzione del propulsore W12 e la gamma che sarà completamente elettrificata a partire dal 2024. Bentley Roma ha assistito i clienti della zona con un eccezionale servizio di assistenza post-vendita e ora rafforza la sua presenza nella città eterna con un punto vendita". Bentley Roma è rappresentata da IWR Automotive, che opera già come centro di assistenza dal 2000.