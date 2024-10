Italiani sempre più propensi ad acquistare vetture cinesi

Una nuova instant survey di Areté, svolta nel mese di settembre, rileva l'attenzione degli italiani verso le vetture cinesi, il prodotto automobilistico europeo è sempre il più apprezzato, ma cresce l’appeal delle vetture cinesi sul nostro mercato: 7 italiani su 10 si dicono pronti a comprare un’auto cinese, a patto che costi meno di 30.000 euro.

Nello specifico quasi 7 italiani su 10 (il 68%) si dichiarano pronti ad acquistare un’auto cinese, un gradimento che si rafforza ulteriormente tra i potenziali acquirenti di età compresa tra i 31 e i 44 anni.

Cosa spinge verso questa scelta?

Il 35% dei rispondenti dichiara che si affiderebbe a queste vetture per motivi legati al prezzo più conveniente rispetto ai prodotti presenti sul mercato; il 24% lo farebbe per la tecnologia avanzata di cui sono dotate e il 22% per l’affidabilità che si sono guadagnate sul campo.

Come sempre il pricing costituisce la vera motivazione a questa scelta, le vetture cinesi stanno attuando una politica commerciale aggressiva cercando di stare sotto i 30 mila euro. Anche le case europee si stanno muovendo per non perdere ulteriori quote di mercato, vedremo meglio cosa accadrà nei prossimi mesi.