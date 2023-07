Jaguar E-PACE 2023: il SUV compatto premium

Jaguar E-Pace 2023 si presenta sul mercato con una nuova dotazione e con diversi particolari estetici aggiornati.

Ha dimensioni da segmento C, la nuova Jaguar E-Pace è lunga 4,4 metri, larga 1,98 e alta 1,65, per una capienza standard del bagagliaio di 601 litri che può passare a 1.386 litri abbattendo i sedili posteriori.

Osservando la vettura frontalmente, si notano le nuove prese d’aria ai lati del paraurti con la zona inferiore della calandra che è stata ridisegnata con nuove cromature.

Gli aggiornamenti hanno interessato anche la parte posteriore, con i gruppi ottici che presentano una nuova firma luminosa a Led e nel complesso, la linea dà slancio alla vettura.

Anche l’abitacolo è stato oggetto di attenzione, e le finiture ed i materiali usati sono di pregevole fattura.

L’infotainment è presente con il sistema di ultima generazione PiviPro e si avvale del display curvo da 11,4 pollici, tramite l’app per smartphone è possibile gestire tutta una serie di servizi, con il quadro strumenti con indicatori analogici e display digitale.

Di serie i sedili anteriori sono regolabili elettricamente. Per i sistemi di sicurezza il SUV inglese può contare sulla frenata automatica di emergenza, sul riconoscimento della segnaletica stradale e sull’avviso di allontanamento dalla carreggiata.

Jaguar E-Pace 2023: dotazioni e motorizzazioni

In opzione è possibile dotare la vettura del pacchetto Driver Assist Pack che include il cruise control adattivo Stop&Go e il monitoraggio dell’angolo cieco e del traffico in retromarcia.

Variegata è la motorizzazione che dà la possibilità di scegliere fra un motore a benzina, 3 cilindri da 1,5 litri con una potenza di 160 CV, oppure per la versione P250 con un motore a benzina a 4 cilindri da 2 litri da 249 CV e la versione P300 con un motore a benzina a 4 cilindri da 2 litri da 300 CV, oltre a diverse opzioni diesel.

La novità è data dalla versione Plug-in hybrid, chiamata P300e, che abbina un motore turbo-benzina a tre cilindri di 1,5 litri con un’unità elettrica, montata sull’asse posteriore, da 80 kW e 260 Nm, supportata da una batteria al litio dalla capacità di 15 kWh.

Questa soluzione assicura la trazione integrale ed una potenza complessiva di sistema di 309 CV.

Secondo quanto dichiarato dalla Casa svedese, l’autonomia a zero emissioni è di 55 km, per una ricarica completa con una normale presa di corrente sono necessarie 8 ore, mentre con una presa da 7 kW, per una ricarica da 0 ad 80% è necessaria un’ora e 24 minuti, tempo che scende a 30 minuti utilizzando una presa da 32 kW.