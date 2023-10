Jaguar F-Type ZP Edition: the Final Edition

Jaguar F-Type ZP Edition rende omaggio alle storiche alternate degli anni ’60.

Saranno solo 150 gli esemplari prodotti della Jaguar F-Type ZP Edition, modello spinto di un V8 benzina da 575 cavalli con interni appositamente progettati dalla divisione sportiva SV Bespoke.

Rawdon Glover, Managing Director Jaguar, ha dichiarato: " Jaguar sta intraprendendo la trasformazione più audace di tutta la sua storia, per diventare, a partire dal 2025, un brand modern luxury interamente elettrificato. Questa che stiamo presentando rappresenta un’irripetibile celebrazione delle vetture sportive a combustione interna di Jaguar. Per oltre un decennio la F-TYPE ha affascinato i piloti e gli amanti delle auto sportive, come fece anche la E-type cinque decenni prima di lei. La ZP Edition è la più recente celebrazione di questo lignaggio e si aggiunge ad una serie di illustri edizioni da collezione ispirate al patrimonio storico Jaguar, tra cui la Project 7 del 2015 e la Heritage 60 Edition del 2020".

Due le varianti in termini di colorazione, disponibili sul mercato, la prima è denominata Project ZP che riprende la livrea della storica due porte del 1961, vernice Oulton Blue Gass con interni in pelle bicromatica Mars Red ed Ebony e Crystal Grey Gloss con interni in pelle bicromatica Navy Blue ed Ebony.

Jaguar F-Type ZP Edition è dotata di cerchi in lega forgiati da 20 pollici con finitura Diamond Turned Glass Black.

Ogni vettura è dotata di una targhetta identificativa SV Bespoke con numero progressivo di produzione “One of 150”.