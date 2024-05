Jaguar Land Rover accelera formazione su elettrificazione e digitale

Jaguar-Land Rover (JLR) annuncia importanti risultati nel miglioramento delle competenze della propria forza lavoro spiegando che più di 20.000 fra dipendenti e partner sono stati formati nei settori dell'elettrificazione e del digitale nell'ambito del programma 'Future Skills'. In dettaglio, il maggiore produttore di auto di lusso del Regno Unito ha formato più di 2.400 dipendenti di produzione nei suoi stabilimenti del Regno Unito con competenze EV, ma anche oltre il 95%, pari a 10.000 unità, di tecnici appartenenti alla rete dei partner di vendita al dettaglio di JLR, assicurando che le officine siano preparate per la manutenzione dei veicoli elettrici di lusso di nuova generazione JLR.

A questi vanno aggiunti quasi 3.000 ingegneri, formati nell'elettrificazione e circa 2.500 in dati e digitale. Completano il quadro più di 4.200 apprendisti di JLR, dai partner al dettaglio ai dipendenti Early Careers, che sono attualmente in formazione. Infine nell'esercizio 2024 JLR ha creato ulteriori 950 ruoli nel settore elettrificazione.

La formazione Future Skills è gestita dalla JLR Learning Academy che investe circa 20 milioni di sterline all'anno per formare dipendenti e partner in modo che possano esprimere il loro pieno potenziale. Nel futuro prossimo, JLR formerà almeno altri 15.000 dipendenti tra produzione, ingegneria e officine nell'ambito di questo programma. L'elettrificazione - ricorda il gruppo - sta creando maggiori opportunità per persone con background diversi. A differenza del tradizionale lavoro sui motori a combustione, quello sull'EV è spesso più focalizzato su approcci orientati ai processi piuttosto che su un intenso lavoro manuale, rendendolo accessibile a una fascia più ampia di dipendenti, compresi quelli provenienti da ambienti neurodiversi. JLR ha anche introdotto una serie di altre iniziative per consentire a persone con background più diversi di accedere a una carriera STEM, tra cui un programma di esperienze di lavoro virtuali con 2.000 iscrizioni in otto settimane di cui il 31% costituito da donne.