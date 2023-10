Jaguar Land Rover Italia: un progetto E-Ducation dedicato alla mobilità elettrica

Jaguar Land Rover con il suo progetto E-Ducation toccherà 5 città italiane, Roma, Milano, Torino, Bologna e Padova.

Protagonisti di questo nuovo interessante tour saranno oltre che gli studenti, anche i clienti, Marco Santucci CEO di Jaguar Land Rover Italia ha così commentato: “Vogliamo coinvolgere e dare un contributo di informazione ai nostri futuri clienti sul delicato momento di transizione della mobilità tra rivoluzione elettrica e sostenibilità ambientale”.

Obiettivo sensibilizzare clienti e futuri guidatori alla guida di un’auto elettrica, una rivoluzione in atto che nel prossimo decennio rivoluzionerà la mobilità quodiana, così il progetto E-ducation 2.0 raggiungerà oltre 200 potenziali clienti di 5 città italiane per guidarli in un vero e proprio viaggio alla scoperta di vetture a zero emissioni.

Jaguar Land Rover Italia: sensibilizzare all’uso dell’auto elettrica

Essere consapevoli delle potenzialità di un’auto elettrica, i falsi luoghi comuni e i miti che ancora la circondano devono essere sfatati, le moderne tecnologie presenti sulle attuali EV ne consentono un utilizzo a 360 gradi, grazie anche a una rete di ricarica che si sta lentamente ma costantemente allargando, dalle autostrade alle città.

“L’iniziativa E-ducation caratterizza Jaguar Land Rover Italia in questo momento di cambiamenti epocali” afferma Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover Italia, “L’educazione, riprendendo un’affermazione di Nelson Mandela, è l’arma più potente da usare per cambiare il mondo, ed è molto importante anche nel settore della mobilità, dove l’aspetto della chiara informazione non può e non deve mai essere ignorato. Ecco perché, Jaguar Land Rover Italia è impegnata in prima linea nella formazione degli automobilisti di oggi e di domani.”