Jaguar Land Rover, Moody's rialza rating con outlook positivo

L'agenzia Moody's ha annunciato il rialzo da B1 a Ba3 del corporate family rating di Jaguar Land Rover Automotive Plc mantenendo un outlook positivo. Alla base della decisione, si spiega, "la forte performance operativa della società negli ultimi 12 mesi che ha portato a un significativo miglioramento dei parametri di credito". Moody's spiega che "JLR ha gradualmente aumentato i suoi volumi di produzione negli ultimi quattro trimestri man mano che i vincoli della catena di approvvigionamento si sono allentati, portando a una crescita di quasi il 25% nei volumi all’ingrosso su 12 mesi, cresciuti fino a 364.000 unità alla fine di settembre 2023, dalle 293.000 nei 12 mesi precedenti".

Moody's prevede che le vendite aumenteranno ulteriormente fino ad almeno 400.000 entro la fine dell'anno finanziario, il 31 marzo 2024, come indicato dalla società. Le vendite continuano ad essere sostenute da un forte portafoglio ordini, che alla fine di settembre consisteva in 168.000 nuovi veicoli da consegnare, il 77% dei quali erano modelli Range Rover, Ranger Rover Sport e Defender.

L'agenzia evidenzia il miglioramento dei parametri di credito di JLR, con la leva finanziaria dell'azienda misurata dal rapporto debito/EBITDA scesa a 2,2x, quasi dimezzata da 3,8x a marzo 2023 e dal 6,3 di un anno fa. Il forte calo della leva finanziaria è stato principalmente guidato dalla notevole crescita dell’Ebitda, che ha raggiunto il livello record di poco meno di 3 miliardi di sterline ma anche dalla riduzione del debito a 6,6 miliardi di sterline alla fine di settembre 2023 attraverso il rimborso di obbligazioni in scadenza. Moody's stima un ulteriore calo a circa 5 miliardi di sterline entro la fine dell'anno finanziario 2024.

Anche se non nell'anno finanziario in corso, Moody's prevede che JLR ricomincerà a pagare i dividendi alla società madre Tata Motors Limited non appena avrà raggiunto i suoi obiettivi di leva finanziaria netta.

La decisione sul rating - aggiunge l'agenzia - riflette anche i limitati progressi compiuti da JLR verso la completa elettrificazione del suo portafoglio di prodotti, con attualmente un solo modello di veicolo elettrico a batteria (BEV) nella gamma di veicoli che ha rappresentato solo l’1,5% delle vendite negli ultimi 12 mesi. Per i prossimi anni finanziari, in particolare 2025 e 2026, Moody's prevede notevoli sfide operative per JLR legate alla sua strategia di elettrificazione, tra cui il lancio di sei modelli BEV con Land Rover e il pieno rilancio di Jaguar come marchio di lusso puramente elettrico. Questa transizione - spiega Moody's - non solo richiede forti investimenti nello sviluppo del prodotto e negli impianti di produzione dell'azienda ma comporta anche incertezza sul successo della trasformazione del marchio Jaguar.