Jeep Avenger eletta Auto Europa 2024

Jeep Avenger conquista il premio Auto Europa 2024.

La manifestazione giunta alla sua trentottesima edizione si è svolta nelle giornate di lunedì 23 e martedì 24 ottobre presso la sede Bosch Italia di Milano, sette le finaliste in corsa per il titolo, a vincere è la nuova Jeep Avenger.

Si tratta del primo SUV completamente elettrico firmato Jeep, un modello compatto lungo 4,08 metri, che abbina prestazioni, stile e funzionalità, rappresentando di fatto la “concertate freedom” che porta a vivere esperienze in off-road rispettando l’ambiente grazie alle zero emissioni.

Jeep Avenger: il B-SUV in formato elettrico e ibrido

Disponibile nella variante elettrica e ibrida, la Avenger è equipaggiata con tutti i più avanzati sistemi di assistenza alla guida disponibili oggi sul mercato per un B-SUV di questa categoria e fascia di prezzo, nella versione full electric è alimentata da un motore da 400 Volt che le consente di percorrere fino a 400 km nel ciclo WLTP con una sola ricarica di energia e fino a 550 km in città. In soli tre minuti, in presenza di una ricarica veloce, è possibile “guadagnare” un’autonomia di 30 km.

La versione benzina si avvale dell’alimentazione ibrida leggera e si affida a un propulsore benzina da 1.2 litri da 100 cavalli.

Anche la Fiat 600e conquista un prezioso riconoscimento, si aggiudica infatti il “Premio Giuria Popolare”, un crossover lungo 4,17 metri spinto da un’unità elettrica da 156 cavalli alimentato da un pacco batteria da 54 kW per un’autonomia di oltre 400 km nel ciclo WLTP. Un modello che rappresenta l’inizio di una nuova era per il brand Fiat e che abbina uno stile tutto italiano a contenuti tecnologici già ampiamente testati sugli altri modelli del Gruppo Stellantis.