Jeep Avenger continua a mietere successi e i numeri lo dimostrano.

È entrata a gamba tesa in un segmento di mercato altamente competitivo, quello dei B-SUV e sin dal suo debutto, ha conquistato numerosi riconoscimenti, tra cui quello di Auto dell’Anno 2023. La Jeep Avenger è stata disegnata a Torino ed è prodotta e commercializzata in Europa.

Nuova Jeep Avenger e-Hybrid: tecnologia a 48 volt

Un SUV proposto inizialmente in versione full electric, successivamente con motorizzazione ibrida e recentemente anche con alimentazione a 48 volt.

Jeep ha introdotto sul mercato la nuova Avenger e-Hybrid per traghettare gli automobilisti europei verso una mobilità efficiente e sostenibile.

Dotata di un avanzato sistema ibrido a 48 volt, cuore di questo modello è il suo motore a combustione interna da 100 cavalli, abbinato a un’unità elettrica da 21 kW integrato nella scatola cambio. La trasmissione automatica a doppia frizione è a sei velocità.

Presente una batteria agli ioni di litio da 0,9 kWh, la Avenger e-Hybrid è in grado di passare in modo del tutto automatico, tra le varie modalità a seconda delle condizioni di guida, del livello di carica della batteria e di altri parametri che la centralina monitora costantemente.

Eric Laforge – Head of Jeep Brand in Enlarged Europe ha commentato: “Mentre celebriamo il notevole successo della Jeep Avenger, sottolineiamo che non si tratta solo di numeri o riconoscimenti: si tratta di un impegno incessante nell'offrire ai clienti la libertà di scelta per soddisfare qualsiasi esigenza di mobilità e offrire un'esperienza di guida senza pari. Con un sorprendente numero di 100.000 ordini da parte dei clienti, la Avenger si erge come una testimonianza del nostro incrollabile impegno verso l'innovazione e la qualità, ridefinendo standard, fissandone di nuovi e lasciando un segno indelebile nel segmento B-SUV e non solo”.