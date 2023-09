Jeep Avenger, ordini superano quota 40 mila

Dopo l'ottima accoglienza al lancio - testimoniata dal premio Car of the Year 2023 - grazie al debutto su nuovi mercati europei negli ultimi tre mesi Jeep Avenger continuna la sua corsa e supera quota 40.000 ordini, un livello record per un B-Suv 100% elettrico. vendite che - si spiega dal brand - sommate a quelle di un altro best-seller, la Renegade, fanno crescere la quota di mercato Jeep nel segmento B-SUV del 33,5%, più del doppio rispetto alla crescita registrata dall’intero segmento (+12,8%). Oltre il 40% degli ordini confermati sono per il modello BEV, a dimostrazione del crescente interesse dei clienti per la versione elettrica dell'Avenger. Il successo della nuova Jeep - si sottolinea - è stato accompagnato da una forte crescita nelle vendite di Renegade, che tiene il passo con i volumi registrati lo scorso anno, con oltre 32.000 esemplari immatricolati rispetto ai 31.705 immatricolati nello stesso periodo nel 2022.

Grazie a questi risultati in Europa, Jeep si attesta al quinto posto, con una quota di mercato nel segmento dei SUV pari al 10,6% (rispetto al 9,6% dello scorso anno), mentre in Italia il marchio domina il segmento con una quota di mercato del 49,9%. Anche in Italia, Renegade è uno dei veicoli preferiti dai clienti e fa registrare ottimi dati di vendita, dominando il segmento dei B-Suv con una quota di mercato del 7,8% rispetto al 7,4% dello scorso anno, mentre la percentuale del marchio sale all’11,4% se combinata con la quota di mercato del 3,6% di Avenger. Inoltre, il marchio Jeep sta ottenendo ottimi risultati anche in Germania, Spagna, Polonia e Paesi Bassi, con una quota di mercato a due cifre.